Украина
274
1 мин

В Хмельницкой области мужчина убил и закопал во дворе бывшую тещу

Жуткое преступление произошло во время застолья. Утром, когда мужчина осознал, что он натворил, решил избавиться от тела женщины.

Вера Хмельницкая
Злоумышленник задержан

Злоумышленник задержан / © Associated Press

В Хмельницкой области суд вынес приговор 41-летнему мужчине, который убил бывшую тещу и закопал ее тело у себя во дворе. За совершенное мужчине назначили 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Хмельницкой области.

В полицию поступило заявление от 54-летней жительницы Староконстантинова об исчезновении ее матери. В ходе расследования выяснилось, что в день трагедии она пошла в гости к бывшему зятю и употребляла с ним алкоголь.

«Между ними возникла ссора и 41-летний подозреваемый избил гостю, после чего ушел спать. Женщина от полученных травм скончалась. Утром следующего дня, когда мужчина увидел, что натворил, решил скрыть преступление — закопал тело на своем дворе. Однако уйти от ответственности ему не удалось. После задержания подозреваемый признался в содеянном», — уточнили правоохранители.

Суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и назначил 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Ивано-Франковской области женщина убила свекровь и привлекла к преступлению своего сына.

