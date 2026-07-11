В Хмельницкой области перевернулся пассажирский автобус: что известно (фото)

ДТП в Хмельницкой области / © Национальная полиция Хмельницкой области

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В Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, который перевернулся после столкновения с легковым автомобилем. В результате аварии травмы получили пять пассажиров.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

По данным правоохранительных органов, ДТП произошло 10 июля около 14:50 на автодороге «Житомир — Черновцы» между селами Гавриловцы и Ходоровцы.

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Предварительно установлено, что столкнулись автомобиль Dacia Logan, которым управлял 71-летний житель Каменца-Подольского, и пассажирский автобус Mercedes-Benz 413, за рулем которого находился 59-летний житель поселка Новая Ушица. После столкновения автобус съехал с проезжей части и перевернулся.

© Национальная полиция Хмельницкой области

© Национальная полиция Хмельницкой области

В полиции сообщили, что в результате ДТП телесные повреждения получили пять пассажиров автобуса — женщины в возрасте 18, 75 и 78 лет, 69-летний мужчина и 14-летняя девочка. Все пострадавшие были госпитализированы.

«Полицейские выясняют обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате которого пострадали 5 человек», — сообщили в полиции.

По факту аварии следователи Каменец-Подольского районного управления полиции возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

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Напомним, ранее на трассе «Киев — Одесса» произошло ДТП с участием грузового автомобиля MAN и маршрутного микроавтобуса Mercedes, который осуществлял частные пассажирские перевозки.

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