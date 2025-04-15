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- Украина
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В Хмельницкой области подросток в квартире устроил резню: раненый – в реанимации
Нападающему уже сообщено о подозрении.
Инцидент произошел 13 апреля около 19:30 в городе Дунаевке на Хмельнитчине. В одной из квартир на улице Шевченко 18-летний местный житель во время ссоры со знакомыми получил нож и стал наносить ранения.
Об этом сообщили в полиции региона.
Трое местных жителей пришли в гости к своему знакомому. Между мужчинами возник конфликт, переросший в драку, после чего хозяин применил холодное оружие.
«Одному из мужчин удалось вызвать полицию, а те, в свою очередь, сообщили медиков. Все службы оперативно прибыли на место происшествия», — отметили правоохранители.
Злоумышленника задержали, а пострадавшим оказали помощь.
Больше всего пострадал 34-летний житель Дунаевцев — он получил тяжелые телесные повреждения и находится в больнице. Еще двое мужчин обошлись без госпитализации.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, в Хмельницкой области судили мужчину, который ударил стулом работника ТЦК в помещении военкомата.