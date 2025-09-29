В Хмельницкой области появляется уникальный водоем-призрак: что о нем известно

Озеро-призрак

В Хмельницкой области, недалеко от села Веселец, раз в десятилетие происходит уникальное природное явление — в долине возникает большое временное озеро, которое разливается на несколько километров. В это время водоем наполняется жизнью: здесь появляется редкая рыба, прилетают дикие утки, белые и серые цапли, а на прибрежных лугах расцветают орхидеи и гнездовки, занесенные в Красную книгу. И уже через некоторое время озеро так же тихо исчезает.

Об этом пишет Независимый общественный портал

Для местных жителей это стало привычной картиной. Неподалеку расположен орнитологический заказник, и каждый раз, когда в долине появляется вода, туда слетаются многочисленные птицы.

В XIX-XX веках местность на старых картах обозначалась как заболоченная долина реки Сквила. В 1970-х годах здесь работали мелиоративные отряды студентов, которые осушали почвы для нужд сельского хозяйства. Однако со временем дренажные каналы заилились, и водоем стал появляться лишь периодически.

По словам краеведа Александра Клец, причина — в строении самой котловины. Дно сформировано толстым слоем глин неогенового периода, которые не пропускают воду вглубь. Атмосферные осадки накапливаются в углублении, превращая его во временное озеро.

Котловина имеет длину более 3 км и ширину более 1 км, ее общая площадь достигает 350 гектаров, а само затопление происходит на участке около 130 гектаров.

Ученые считают, что эти глины сохранились только на равнинных участках, которых не коснулась водная эрозия. Это остатки древних речных долин, сформировавшихся после отступления Сарматского моря. Подольская возвышенность и Карпатские горы, которые поднимались в то время, в корне изменили рельеф региона. Веселецкая котловина, таким образом, является частью реликтовой древней долины с обломками рифов.

Исследователи рассматривают Веселецкую котловину как уникальное геоморфологическое образование, сохранившее в себе отпечаток многомиллионной истории. Оно позволяет лучше понять процессы формирования Подольской возвышенности и древнего рельефа края.

