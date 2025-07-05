В Хмельницкой области прогремели взрывы: "Кинжал" был нацелен на Староконстантинов

Ракетный удар / © ТСН.ua

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В субботу, 5 июля, во время объявленной воздушной тревоги из-за угрозы удара российской ракеты «Кинжал» в Хмельницкой области раздались взрывы.

В Воздушных силах сообщили, что удар ракеты был направлен на город Староконстантинов.

О последствиях ракетного удара пока официально не сообщают.

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На прошлой неделе российская террористическая армия уже атаковала город Староконстантинов Хмельницкой области ракетами «Кинжал».

Напомним, накануне, в ночь на 4 июля, украинская столица город Киев стал целью одной из крупнейших комбинированных атак государства-агрессора.