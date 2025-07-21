В Хмельницкой области произошли взрывы: какие последствия (фото)

Взрыв. / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

В ночь на понедельник, 21 июля, в Хмельницкой области прогремели взрывы. В небе над регионом сработали силы ПВО.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Сегодня ночью во время сигнала "Воздушная тревога" воздушное пространство нарушено вражескими летательными аппаратами. Есть ущерб, предварительно без последствий и травмированных", - подчеркнул чиновник.

Реклама

Впоследствии глава ОВА добавил, что последствия фиксируют в Каменец-Подольском районе. В результате ночной атаки частично повреждены перекрытия, фасады и окна в 20 частных домах.

"Степень повреждения устанавливается. Погибших и травмированных нет", - добавил Тюрин.

ФОТО

Последствия ночной атаки российской фиксируют в Каменец-Подольском районе области. Фото: Сергей Тюрин.

Последствия ночной атаки российской фиксируют в Каменец-Подольском районе области. Фото: Сергей Тюрин.

Как сообщалось, этой ночью россияне массированно ударили по Прикарпатью. Последствия фиксируют и в Ивано-Франковске и в населенных пунктах области. Есть раненые. В частности, среди пострадавших – ребенок.

Также армия РФ массированно ударила по Киеву дронами и ракетами . Последствия фиксируются в нескольких районах. В столице во время российских обстрелов погиб по меньшей мере один человек. Кроме того, более пяти человек травмированы.

Реклама

Дата публикации 23:37, 20.07.25 Количество просмотров 217 В Буче под Киевом во время тревоги запустили салюты