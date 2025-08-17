- Дата публикации
Категория
- Украина
В Хмельницкой области произошло ДТП при участии автобуса: много пострадавших
Полицейские выясняют обстоятельства аварии, произошедшей в Хмельницкой области.
В Хмельнитчине 17 августа произошло ДТП с участием автобуса. Пострадали 16 человек.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Детали аварии в Хмельницкой области
Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, около 16:30, вблизи села Мицевцы Новодунаевецкой общины.
«Произошло столкновение автомобиля „Hyundai Santa Fe“ под управлением 41-летнего жителя г. Полонное и автобуса „Mercedes-Benz Sprinter“, за рулем которого находился 55-летний житель села Богдановцы Хмельницкого городского общества», — говорится в сообщении.
В результате инцидента пострадали водитель автобуса и его 15 пассажиров. Среди пострадавших двое детей. Они находятся в больнице.
Напомним, вечером 13 августа во Львовской области произошла смертельная авария . Погибли 15-летняя девочка и 20-летний парень. Также ранены три несовершеннолетних человека.
Так, на автодороге «Жидачей-Ходоров» в Стрыйском районе произошло столкновение автомобиля Mercedes-Benz, которым управлял 17-летний подросток, и автомобиля Seat Altea XL, за рулем которого находился 31-летний мужчина. От полученных в результате ДТП травм двое пассажиров Mercedes погибли на месте аварии. Еще два пассажира и водитель этого автомобиля получили телесные повреждения и были госпитализированы.
Виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.