Водитель вылетел на тротуар прямо у пешеходов в Хмельницком: погибла женщина, есть раненые

ДТП / © Национальная полиция Хмельницкой области

В Хмельницком субботний вечер оборвался страшной трагедией. В центре города произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла молодая прохожая, а еще три человека, среди которых несовершеннолетние, получили серьезные ранения.

Об этом сообщили в полиции в Хмельницкой области.

Жуткая авария произошла сегодня, 16 мая, около 19:05 по улице Степана Бандеры. По предварительным данным следствия, за рулем немецкого кроссовера находился парень, не справившийся с управлением на большой скорости.

«20-летний водитель автомобиля BMW X4 выехал на полосу встречного движения, затем на тротуар, где совершил наезд на двух пешеходов и столкнулся с электроопорой», — рассказывают в полиции Хмельнитчины.

ДТП / © Фото из открытых источников

Удар был такой силы, что передняя часть элитного автомобиля превратилась в груду металлолома, а тяжелая бетонная опора получила значительные повреждения.

В результате ДТП женщина в возрасте примерно 20-25 лет, личность которой пока еще не установлена, от полученных травм погибла на месте происшествия до приезда медиков. Другого пешехода, 24-летнего мужчину, в тяжелом состоянии экстренно доставили в больницу.

ДТП / © Фото из открытых источников

Кроме прохожих, травмы получили и двое несовершеннолетних пассажиров, находившихся в салоне BMW:

16-летнего парня госпитализировали в медицинское учреждение с переломом плеча;

15-летнему подростку врачи оказали необходимую медицинскую помощь на месте происшествия без дальнейшей госпитализации.

«Водитель транспортного средства сотрудники полиции задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. У него отобрали образцы крови для проверки состояния алкогольного или наркотического опьянения», — отметили в ведомстве.

По данному факту правоохранители безотлагательно открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Также в Киевской области водитель грузовика насмерть сбил мужчину, который передвигался на колесном кресле. Авария произошла ночью вблизи села Подгорцы на трассе Киев - Знаменка. По данным полиции, 48-летний водитель DAF наехал на 55-летнего мужчину, который двигался по дороге. Последний погиб на месте. Правоохранители открыли уголовное производство и выясняют все обстоятельства трагедии.

