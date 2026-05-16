- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 836
- Время на прочтение
- 2 мин
Водитель вылетел на тротуар прямо у пешеходов в Хмельницком: погибла женщина, есть раненые
Следователи выясняют, находился ли водитель под действием алкоголя или наркотиков.
В Хмельницком субботний вечер оборвался страшной трагедией. В центре города произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла молодая прохожая, а еще три человека, среди которых несовершеннолетние, получили серьезные ранения.
Об этом сообщили в полиции в Хмельницкой области.
Жуткая авария произошла сегодня, 16 мая, около 19:05 по улице Степана Бандеры. По предварительным данным следствия, за рулем немецкого кроссовера находился парень, не справившийся с управлением на большой скорости.
«20-летний водитель автомобиля BMW X4 выехал на полосу встречного движения, затем на тротуар, где совершил наезд на двух пешеходов и столкнулся с электроопорой», — рассказывают в полиции Хмельнитчины.
Удар был такой силы, что передняя часть элитного автомобиля превратилась в груду металлолома, а тяжелая бетонная опора получила значительные повреждения.
В результате ДТП женщина в возрасте примерно 20-25 лет, личность которой пока еще не установлена, от полученных травм погибла на месте происшествия до приезда медиков. Другого пешехода, 24-летнего мужчину, в тяжелом состоянии экстренно доставили в больницу.
Кроме прохожих, травмы получили и двое несовершеннолетних пассажиров, находившихся в салоне BMW:
16-летнего парня госпитализировали в медицинское учреждение с переломом плеча;
15-летнему подростку врачи оказали необходимую медицинскую помощь на месте происшествия без дальнейшей госпитализации.
«Водитель транспортного средства сотрудники полиции задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. У него отобрали образцы крови для проверки состояния алкогольного или наркотического опьянения», — отметили в ведомстве.
По данному факту правоохранители безотлагательно открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Происшествия Украины — последние новости
Напомним, в Черкасской области произошло ужасное ДТП : в результате столкновения двух авто людей разбрасывало по дороге.
Также в Киевской области водитель грузовика насмерть сбил мужчину, который передвигался на колесном кресле. Авария произошла ночью вблизи села Подгорцы на трассе Киев - Знаменка. По данным полиции, 48-летний водитель DAF наехал на 55-летнего мужчину, который двигался по дороге. Последний погиб на месте. Правоохранители открыли уголовное производство и выясняют все обстоятельства трагедии.