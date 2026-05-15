В Хмельницкой области убили капитана полиции: без отца осталось двое детей

Погибший полицейский Сергей Черный / © Национальная полиция Хмельницкой области

Реклама

Кровавый инцидент произошел в селе Терловка на Хмельнитчине. Во время выезда на служебное задание полицейские попали под огонь вооруженного нападавшего. В результате полученных ранений на месте погиб 33-летний капитан полиции Сергей Черный.

Об этом сообщила полиция Хмельницкой области в Telegram.

«Всегда первым приходил на помощь»

Сергей Черный посвятил правоохранительным органам почти половину своей жизни. После окончания Львовского университета внутренних дел в 2014 году он работал инспектором сектора реагирования патрульной полиции (отдел №3 Хмельницкого РУП).

Реклама

Коллеги вспоминают Сергея как человека слова.

«Он был принципиальным и ответственным, настоящим офицером, всегда первым приходившим на помощь людям», — отмечают в ГУНП Хмельницкой области.

Непоправимая потеря для семьи

У погибшего правоохранителя осталась большая семья, для которой этот день стал роковым: это родители, жена и двое маленьких детей.

«Полиция Хмельницкой области уже начала расследование по факту убийства работника правоохранительного органа. Склоняем головы в скорби», — говорится в сообщении.

Реклама

Спецоперация на территории Хмельницкого района

Напомним, 15 мая в Хмельницкой области застрелили полицейского. Нападение произошло во время проверки документов в селе Терловка Летичевской громады. У водителя, лишенного права управления транспортными средствами по решению суда, проверяли документы. Именно во время проверки было совершено вооруженное нападение на сотрудников полиции. В результате происшествия один полицейский погиб, еще один получил телесные повреждения. Подозреваемый с места происшествия скрылся. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению его местонахождения и задержания. На территории Хмельницкого района была введена специальная полицейская операция.

Новости партнеров