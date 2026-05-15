- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1068
- Время на прочтение
- 2 мин
В Хмельницкой области убили капитана полиции: без отца осталось двое детей
Трагедия произошла в Летичевской громаде 15 мая, во время исполнения служебных обязанностей на правоохранителей было совершено вооруженное нападение.
Кровавый инцидент произошел в селе Терловка на Хмельнитчине. Во время выезда на служебное задание полицейские попали под огонь вооруженного нападавшего. В результате полученных ранений на месте погиб 33-летний капитан полиции Сергей Черный.
Об этом сообщила полиция Хмельницкой области в Telegram.
«Всегда первым приходил на помощь»
Сергей Черный посвятил правоохранительным органам почти половину своей жизни. После окончания Львовского университета внутренних дел в 2014 году он работал инспектором сектора реагирования патрульной полиции (отдел №3 Хмельницкого РУП).
Коллеги вспоминают Сергея как человека слова.
«Он был принципиальным и ответственным, настоящим офицером, всегда первым приходившим на помощь людям», — отмечают в ГУНП Хмельницкой области.
Непоправимая потеря для семьи
У погибшего правоохранителя осталась большая семья, для которой этот день стал роковым: это родители, жена и двое маленьких детей.
«Полиция Хмельницкой области уже начала расследование по факту убийства работника правоохранительного органа. Склоняем головы в скорби», — говорится в сообщении.
Спецоперация на территории Хмельницкого района
Напомним, 15 мая в Хмельницкой области застрелили полицейского. Нападение произошло во время проверки документов в селе Терловка Летичевской громады. У водителя, лишенного права управления транспортными средствами по решению суда, проверяли документы. Именно во время проверки было совершено вооруженное нападение на сотрудников полиции. В результате происшествия один полицейский погиб, еще один получил телесные повреждения. Подозреваемый с места происшествия скрылся. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению его местонахождения и задержания. На территории Хмельницкого района была введена специальная полицейская операция.