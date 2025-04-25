В Хмельницкой области в доме заживо сгорел ребенок

Пожар в доме / © Национальная полиция Хмельницкой области

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В селе Врубловцы Слободско-Кульчиецкой громады произошел пожар у жилого дома. В результате нее погиб 13-летний мальчик.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

По информации правоохранителей, из-за неисправности солнечной электроустановки загорелся дом, в котором проживали супруги с ребенком.

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«В результате пожара погиб 13-летний мальчик. Его отец, 52-летний мужчина, получил ожоги. Медики госпитализировали его в Каменец-Подольскую городскую многопрофильную больницу. 49-летняя мать мальчика в это время находилась в другой комнате, она и вызвала спасателей и полицию», — говорится в сообщении.

По этому факту решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.

Напомним, на Днепропетровщине во время пожара в доме заживо сгорел мужчина.