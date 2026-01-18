ТСН в социальных сетях

В Хмельницкой области во время тревоги были слышны взрывы — СМИ

В Хмельнитчине во время воздушной тревоги были слышны взрывы.

Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В Хмельнитчине раздались звуки взрывов.

Об этом сообщило Общественное .

Пока официальной информации о возможных последствиях, пострадавших или разрушения нет. Детали уточняются.

Напомним, что ранее в Шепетовке в Хмельницкой области из-за атаки россиян погиб мужчина: что известно .

