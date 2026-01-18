- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 228
- Время на прочтение
- 1 мин
В Хмельницкой области во время тревоги были слышны взрывы — СМИ
В Хмельнитчине во время воздушной тревоги были слышны взрывы.
В Хмельнитчине раздались звуки взрывов.
Об этом сообщило Общественное .
Пока официальной информации о возможных последствиях, пострадавших или разрушения нет. Детали уточняются.
Напомним, что ранее в Шепетовке в Хмельницкой области из-за атаки россиян погиб мужчина: что известно .