В Хмельницкой области во время тревоги были слышны взрывы — СМИ

18 января руны указывают на день, когда важно действовать уверенно, но без лишнего риска. События могут требовать быстрого решения, особенно по делам, где давно пора двигаться дальше. Это подходящий момент, чтобы закрепить достигнутое, упорядочить планы и не тратить силы на второстепенное.