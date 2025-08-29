В Хмельницкой области водитель влетел в полицейских, оформлявших ДТП - детали массовой аварии

На месте аварии

Реклама

На Хмельнитчине произошло массовое ДТП — пострадали четверо полицейских и водитель легкового автомобиля.

Об этом сообщили в полиции региона.

Известно, что авария с участием грузовика «МАН 440» и нескольких автомобилей, среди которых служебные машины полиции, произошла на автодороге сообщением «Хмельницкий — Тернополь».

Реклама

По предварительной информации, 61-летний водитель грузового автомобиля «МАН 440» с прицепом съехал на обочину, где в этот момент сотрудники полиции фиксировали ДТП с участием автомобиля Renault Megane под управлением 44-летнего мужчины.

«От удара полицейские транспортные средства в неуправляемом состоянии столкнулись с легковушкой „Renault Megane“. В результате все три автомобиля получили значительные повреждения. Также в результате ДТП телесные повреждения разной степени тяжести получили четверо работников сектора реагирования патрульной полиции Хмельницкого районного управления и водитель Renault», — говорится в сообщении ведомства.

Водитель грузовика задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что в Кировоградской области столкнулись микроавтобус и автобус — шесть погибших. Среди жертв есть ребенок.