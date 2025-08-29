ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1817
Время на прочтение
1 мин

В Хмельницкой области водитель влетел в полицейских, оформлявших ДТП - детали массовой аварии

Виновник ДТП задержан, а пострадавшие доставлены в больницу. Полиция проводит расследование.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
На месте аварии

На месте аварии

На Хмельнитчине произошло массовое ДТП — пострадали четверо полицейских и водитель легкового автомобиля.

Об этом сообщили в полиции региона.

Известно, что авария с участием грузовика «МАН 440» и нескольких автомобилей, среди которых служебные машины полиции, произошла на автодороге сообщением «Хмельницкий — Тернополь».

По предварительной информации, 61-летний водитель грузового автомобиля «МАН 440» с прицепом съехал на обочину, где в этот момент сотрудники полиции фиксировали ДТП с участием автомобиля Renault Megane под управлением 44-летнего мужчины.

«От удара полицейские транспортные средства в неуправляемом состоянии столкнулись с легковушкой „Renault Megane“. В результате все три автомобиля получили значительные повреждения. Также в результате ДТП телесные повреждения разной степени тяжести получили четверо работников сектора реагирования патрульной полиции Хмельницкого районного управления и водитель Renault», — говорится в сообщении ведомства.

Водитель грузовика задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что в Кировоградской области столкнулись микроавтобус и автобус — шесть погибших. Среди жертв есть ребенок.

Дата публикации
Количество просмотров
1817
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie