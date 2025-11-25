В Хмельницкой области военный застрелил сослуживца, а тело сжег и бросил в реку

Военного осудили за расстрел и сожжение сослужащего / © Pixabay

Реклама

Военный из Львовской области застрелил сослуживца и сжег его тело в машине, чтобы скрыть следы преступления.

Об этом говорится в приговоре Теофипольского районного суда Хмельницкой области, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Инцидент произошел вечером 14 октября 2024 года на территории временного пункта дислокации военных в Хмельницкой области. Во время совместного употребления алкоголя уроженец Каменки-Бужской Львовской области поссорился с сослуживцем. Конфликт перерос в драку.

Реклама

Потерпевший стал угрожать обвиняемому и его семье. В материалах дела указано, что убитый человек имел автомат, который был незаконно привезен из Донбасса. Поэтому угрозу обвиняемый воспринял серьезно.

Осужденный взял свой автомат АК-74 и произвел минимум три выстрела в мужчину. Следует заметить, что убийство видели другие военные. По словам свидетелей, оба мужчины — убийца и его жертва — часто ссорились по поводу службы, поэтому на конфликт поначалу никто не обратил особого внимания.

От огнестрельных ранений потерпевший скончался на месте. Затем убийца погрузил тело в багажник своего автомобиля Volkswagen Golf. Он облил автомобиль соляркой, поджег вместе с телом, а затем сбросил остатки тела в реку.

Суд признал военного виновным по ч. 1 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство) и назначил ему 9 лет тюрьмы. Гражданский иск семьи погибшего удовлетворили, взыскав с обвиняемого 900 000 гривен морального ущерба (500 тыс. грн в пользу жены и 400 тыс. грн в пользу сына).

Реклама

Ранее сообщалось, что в Винницкой области СЗЧшник признался в убийстве 15-летней девушки.

Также сообщалось, что в Черниговской области дважды судимый командир убил мобилизованного на полигоне, а затем закопал.