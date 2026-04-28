В Хмельницкой области отчим месяцами издевался над 11-летней девочкой — как его разоблачили

Пожизненное издевательство над ребенком / © Национальная полиция Украины

В Хмельнитчине, в Шепетовском районе, задержан мужчина по подозрению в серийном изнасиловании 11-летней падчерицы.

Об этом сообщила полиция Хмельницкой области.

Правоохранители заключили под стражу 35-летнего местного жителя. Его обвиняют в систематическом совершении сексуального насилия в отношении малолетней дочери бывшей жены.

О преступлении правоохранителей сообщил биологический отец девочки. По словам ребенка, отчим пользовался моментом, когда они оставались дома наедине, и насильно принуждал его к интиму. Следователи установили, что подобные факты были неоднократными.

В настоящее время злоумышленник задержан и заключен под стражу без возможности внесения залога. По ч. 4 и ч. 6 ст. 152 УК (Изнасилование малолетнего лица, совершенное повторно) мужчине грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Напомним, ранее в Хмельницкой области поймали 46-летнего мужчину из Каменца-Подольского. Его обвиняют в систематическом сексуальном насилии над своей падчерицей на протяжении 7 лет. С тех пор как девочке исполнилось всего пять.

Тем временем на Харьковщине отчим снимал порно с 4-летней падчерицей. 42-летний мужчина совершал развратные действия по своей падчерице, а также хранил на своем компьютере около 23 тыс. файлов с детской порнографией.

