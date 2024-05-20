В ходе кибератаки на "Киевстар" хакеры разрушили почти всю инфраструктуру компании: что об этом известно

"Легли" почти пять тысяч серверов. Однако речь идет не обо всех сегментах.

В результате масштабной кибератаки на оператора связи "Киевстар" было разрушено 70% виртуальной инфраструктуры компании.

Об этом в интервью "Интерфаксу" сказал президент "Киевстара" Александр Комаров.

“Если откровенно, то 70%. Речь идет о виртуальной инфраструктуре. Есть физическая сеть, расположенная по всей Украине, имеет свою архитектуру. Над ней находится виртуальная сеть, объединяющая в себе технологическую IT-сеть и корпоративную IT-сеть. Вот они и были разрушены на 70%», – заявил Александр Комаров.

По его словам, если считать в количестве "легших" после кибератаки серверов — это почти пять тысяч серверов. Однако речь идет не обо всех сегментах.

“Сегментация сработала хорошо и это один из выводов, который мы сделали. Главный вывод – делайте все исходя из предположения, что вас могут "пробить" каждый день. Это сильно изменяет философию архитектуры всей сети, изменяет подходы к организации сочетания географической и виртуальной инфраструктуры. Например, у нас довольно существенное географическое разделение физической сети, но у нас не было такого же географического разделения на уровне виртуальной сети. Эта кибератака существенно повлияла на наше мировоззрение. И не только наш, но и другие операторы. Мы поделились информацией со многими компаниями, в том числе с зарубежными операторами, чтобы помочь им укрепить защиту”, — подчеркнул Комаров.

Он также добавил, что ни один клиент не подавал в суд на "Киевстар" во время или после кибератаки.

Напомним, что российские хакеры активизировали атаки на мобильные телефоны украинских военных.

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