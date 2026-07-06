- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 816
- Время на прочтение
- 3 мин
Во время отражения атаки РФ разбился экипаж вертолета: 4 пилотов погибли
Во время отражения атаки дронов разбился экипаж вертолета 16-й бродовской бригады.
В Полтавской области 30 июня во время выполнения боевого задания по перехвату вражеских дронов погибли четыре члена экипажа вертолета Ми-8.
Об этом сообщили в Бродовском городском совете.
Так, вблизи села Старицковка Полтавского района погибли Михаил Деряга, Богдан Хмиль, Валентин Мукшинов, Юрий Ворон.
Юрий Ворон — старший летчик вертолетного звена вертолетной эскадрильи 16-й отдельной бригады армейской авиации «Броди».
Родился 29 июня 1996 года в Бродах Львовской области. Учился в гимназии имени Ивана Труша. С детства мечтал стать военным летчиком. В 2013 году поступил в Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. После окончания учебы проходил службу в 16-й отдельной бригаде армейской авиации «Броди».
Первый боевой опыт приобрел во время участия в Операции объединенных сил (ООС). С начала полномасштабного вторжения совершил десятки боевых вылетов, защищая украинское небо и поддерживая наземные войска.
Награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней, орденом Даниила Галицкого и другими ведомственными наградами.
У погибшего Героя остались жена, сын и родители.
Валентин Мукшинов — старший штурман-летчик вертолетной эскадрильи 16-й отдельной бригады армейской авиации «Броди».
Родился 29 мая 1991 года в Киеве. Учился в Черниговском военном лицее.
С начала полномасштабного вторжения выполнял боевые задачи на разных оперативных направлениях. Полный кавалер ордена «За мужність», неоднократно награжден государственными и ведомственными знаками отличия.
У Героя остались жена, дочь, сын, родители и сестра.
Богдан Хмиль — бортовой авиационный техник вертолетного звена вертолетной эскадрильи 16-й отдельной бригады армейской авиации «Броди».
Родился 20 сентября 2000 года в Василькове Киевской области. После окончания школы поступил в Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба по специальности «Авиационный транспорт». В марте 2022-го начал службу в 16-й отдельной бригаде армейской авиации «Броди».
Неоднократно выполнял боевые задачи в составе экипажа вертолета. Награжден знаком отличия президента Украины «За оборону України». У Героя остались жена и родители.
Михаил Деряга — старший воздушный стрелок вертолетного звена вертолетной эскадрильи 16-й отдельной бригады армейской авиации «Броди».
Родился 3 февраля 1989 года в селе Андреевка Полтавской области. Учился в Мариупольском строительном профессиональном колледже по специальности «Строительство и гражданская инженерия». С ноября 2023 года проходил военную службу в 16-й отдельной бригаде армейской авиации «Броди».
В составе экипажа вертолета выполнял боевые задачи по защите воздушного пространства Украины. Награжден знаком отличия президента Украины «За оборону України» и орденом «За мужність» III степени.
У Героя остались жена, сын, родители и брат.
Напомним, что 16 июня бомбардировщик Су-24М разбился в Шепетовском районе Хмельницкой области. Погибли оба пилота.
Командиром экипажа был 55-летний майор Загорулько Богдан Григорьевич.
Вместе с майором в кабине Су-24М находился штурман — старший лейтенант Бабенко Богдан Александрович. Ему было всего 23 года.
Ранее, в марте, на фронте погиб полковник Александр Довгач — командир 39-й бригады тактической авиации, Герой Украины.