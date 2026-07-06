Во время отражения атаки РФ разбился экипаж вертолета: 4 пилотов погибли

Ми-8. Фото иллюстративное / © Википедия

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В Полтавской области 30 июня во время выполнения боевого задания по перехвату вражеских дронов погибли четыре члена экипажа вертолета Ми-8.

Об этом сообщили в Бродовском городском совете.

Так, вблизи села Старицковка Полтавского района погибли Михаил Деряга, Богдан Хмиль, Валентин Мукшинов, Юрий Ворон.

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Юрий Ворон — старший летчик вертолетного звена вертолетной эскадрильи 16-й отдельной бригады армейской авиации «Броди».

Родился 29 июня 1996 года в Бродах Львовской области. Учился в гимназии имени Ивана Труша. С детства мечтал стать военным летчиком. В 2013 году поступил в Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. После окончания учебы проходил службу в 16-й отдельной бригаде армейской авиации «Броди».

Первый боевой опыт приобрел во время участия в Операции объединенных сил (ООС). С начала полномасштабного вторжения совершил десятки боевых вылетов, защищая украинское небо и поддерживая наземные войска.

Награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней, орденом Даниила Галицкого и другими ведомственными наградами.

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У погибшего Героя остались жена, сын и родители.

Валентин Мукшинов — старший штурман-летчик вертолетной эскадрильи 16-й отдельной бригады армейской авиации «Броди».

Родился 29 мая 1991 года в Киеве. Учился в Черниговском военном лицее.

С начала полномасштабного вторжения выполнял боевые задачи на разных оперативных направлениях. Полный кавалер ордена «За мужність», неоднократно награжден государственными и ведомственными знаками отличия.

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У Героя остались жена, дочь, сын, родители и сестра.

Богдан Хмиль — бортовой авиационный техник вертолетного звена вертолетной эскадрильи 16-й отдельной бригады армейской авиации «Броди».

Родился 20 сентября 2000 года в Василькове Киевской области. После окончания школы поступил в Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба по специальности «Авиационный транспорт». В марте 2022-го начал службу в 16-й отдельной бригаде армейской авиации «Броди».

Неоднократно выполнял боевые задачи в составе экипажа вертолета. Награжден знаком отличия президента Украины «За оборону України». У Героя остались жена и родители.

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Михаил Деряга — старший воздушный стрелок вертолетного звена вертолетной эскадрильи 16-й отдельной бригады армейской авиации «Броди».

Родился 3 февраля 1989 года в селе Андреевка Полтавской области. Учился в Мариупольском строительном профессиональном колледже по специальности «Строительство и гражданская инженерия». С ноября 2023 года проходил военную службу в 16-й отдельной бригаде армейской авиации «Броди».

В составе экипажа вертолета выполнял боевые задачи по защите воздушного пространства Украины. Награжден знаком отличия президента Украины «За оборону України» и орденом «За мужність» III степени.

У Героя остались жена, сын, родители и брат.

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Напомним, что 16 июня бомбардировщик Су-24М разбился в Шепетовском районе Хмельницкой области. Погибли оба пилота.

Командиром экипажа был 55-летний майор Загорулько Богдан Григорьевич.

Вместе с майором в кабине Су-24М находился штурман — старший лейтенант Бабенко Богдан Александрович. Ему было всего 23 года.

Ранее, в марте, на фронте погиб полковник Александр Довгач — командир 39-й бригады тактической авиации, Герой Украины.

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