В ходе заседания "Рамштайн" могут обсудить вступление Украины в НАТО

Посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко пояснила, что после того, как заявка была официально передана, страны-члены должны предварительно провести обсуждение заявки Украины и высказать свою позицию.

Тему членства Украины в НАТО впервые обсудят на официальном уровне во время ближайшего заседания контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн".

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина заявила госпожа Украины в НАТО Наталья Галибаренко.

По ее словам, одно из первых обсуждений членства Украины в НАТО состоится на уровне послов стран-членов Альянса.

Она также не исключила, что второе обсуждение перспективы членства Украины в НАТО состоится на уровне министров обороны стран-членов Альянса.

"Дискуссия о нашем будущем членстве получила формализованный характер. То есть раньше это были какие-то неофициальные обсуждения в кулуарах. Потому что официально не задавали этот вопрос. Теперь это обсуждение будет проходить в рамках Североатлантического совета на разных уровнях. Одно из первых обсуждений будет на уровне послов"., второе – я не исключаю, что произойдет уже на уровне Министров обороны", – сказала Наталья Галибаренко.

Как добавила Галибаренко, обсуждение вопроса о вступлении Украины в НАТО на уровне министров состоится уже 12-13 октября в немецком городе Рамштайн-Мизенбах. Там состоится встреча в формате "Рамштайн".

Напомним, в Германии заявили об окончании запасов оружия для Украины.

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