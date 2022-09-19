В ходе заседания Ставки сообщили о подготовке сил обороны к зимнему периоду

Президент Украины Владимир Зеленский 19 сентября провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

На встрече присутствовали: Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, командующий Сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр внутренних дел Денис Монастырский, командующий Национальной гвардией Украины Юрий Лебедь, председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, в. о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак и его заместитель Роман Машовец.

В формате видеосвязи к заседанию Ставки присоединились: командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования «Запад» Сергей Литвинов, командующий войсками Оперативного командования «Юг» Андрей Ковальчук.

"Участники заседания заслушали доклады командующих войск оперативных направлений по ситуации на передовой и подробно рассмотрели план действий сил обороны по дальнейшей деоккупации украинских территорий", — говорится в сообщении.

Более того, были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности на государственной границе Украины.

"Под особым контролем Ставки Верховного Главнокомандующего остается вопрос материально-технического обеспечения украинской армии, в частности, поставки необходимого вооружения и боеприпасов", — сообщают в Ставке.

Отдельно участники остановились на подготовке сил обороны к зимнему периоду. В этом контексте были рассмотрены вопросы обеспечения военнослужащих комплектами зимней формы, обувью, средствами обогрева.

Напомним, президент Украины убежден, что существует только одна причина такого жестокого и циничного поведения РФ – недостаточно давления на Россию.

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