В Хотинской крепости обрушилась стена: доступ туристов ограничен (фото)
В Хотине оценивают масштабы обрушения крепостной стены и ищут средства на ремонт
Вчера, 17 апреля, в Хотинской крепости (в городе Хотин Черновицкой обл.) частично обрушилась одна стена.
Об этом сообщил хотинский городской голова Андрей Дранчук в своем Facebook.
«В нашей прекрасной Хотинской крепости произошла очень неприятная и очень аварийная ситуация. Так, произошел частичный обвал на большой стене. И этот обвал очень существенный», — сообщил он.
По словам чиновника, пострадавших или травмированных нет. Сейчас команда Государственного историко-архитектурного заповедника «Хотинская крепость» и работники ГСЧС ограничили доступ туристов вблизи аварийного места.
Мэр добавил, что в архитектурном заповеднике сейчас фиксируют все разрушения и начинают поиск финансирования на реставрационные работы.
Пользователи в соцсетях пожаловались, что внешние работы в крепости вроде бы не выполнялись или выполнялись крайне плохо.
Раньше мы писали, что у Таракановскому форту на Ровенщине обрушилась часть стены.