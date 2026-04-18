В Хотинской крепости обрушилась стена: доступ туристов ограничен (фото)

Боль для архитектуры: Хотинская крепость нуждается в немедленной помощи после обвала

Вчера, 17 апреля, в Хотинской крепости (в городе Хотин Черновицкой обл.) частично обрушилась одна стена.

Об этом сообщил хотинский городской голова Андрей Дранчук в своем Facebook.

«В нашей прекрасной Хотинской крепости произошла очень неприятная и очень аварийная ситуация. Так, произошел частичный обвал на большой стене. И этот обвал очень существенный», — сообщил он.

По словам чиновника, пострадавших или травмированных нет. Сейчас команда Государственного историко-архитектурного заповедника «Хотинская крепость» и работники ГСЧС ограничили доступ туристов вблизи аварийного места.

Мэр добавил, что в архитектурном заповеднике сейчас фиксируют все разрушения и начинают поиск финансирования на реставрационные работы.

Пользователи в соцсетях пожаловались, что внешние работы в крепости вроде бы не выполнялись или выполнялись крайне плохо.

