В хозяйстве понадобится: бабушка на деоккупированной территории украла упреждающие знаки "Мины"

Спасатели подчеркнули, что такими действиями пенсионерка поставила под угрозу свою жизнь и сотен других

Бабушка на деоккупированной территории решила, что ей в хозяйстве понадобятся предупредительные знаки "Мины" и загрузила их на велосипед, чтобы отвезти домой.

Об этом передает ГСЧС Украины.

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"Помидоры сами себя не подвяжут". Видимо, так думала эта бабушка, когда упаковывала на свой велосипед предупредительные знаки "Мины" в одной из деоккупированных областей", – говорится в сообщении.

Спасатели подчеркнули, что такими действиями пенсионерка поставила под угрозу свою жизнь и сотен других, ведь необследованные саперами ГСЧС территории остались без маркировки.

"Принцип "в хозяйстве все понадобится" здесь не действует. Предупредительные знаки потому и устанавливают, чтобы предупредить и уберечь. А их отсутствие может стать причиной травмирования и гибели людей", – предупредили в ГСЧС.

Спасатели просят ни в коем случае не забирать такие знаки с собой, ведь это придает еще больше работы саперам, которым приходится постоянно устанавливать новые.

"И главное: не игнорируйте такие предупредительные знаки. Ведь около 26% территории Украины до сих пор потенциально опасна и нуждается в обследовании", — заключает ГСЧС.