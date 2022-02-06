В хозяйстве понадобится: в Мелитополе мужчина украл из магазина аппарат для считывания штрихкодов

В хозяйстве понадобится: в Мелитополе мужчина украл из магазина аппарат для считывания штрихкодов

По словам мужчины, он спутал его с телефоном.

В Мелитополе судили мужчину, укравшего из магазина популярной сети аппарат для считывания штрихкодов. За это он получил год наказания по испытательному сроку.

Об этом сообщает "РИА-Мелитополь".

Так, местный житель Мелитополя был обвинен в краже (ст. 185 УК Украины). Мужчина совершил кражу бесполезного для себя девайса, приняв его за мобильный телефон.

Согласно материалам суда в сентябре прошлого года он находился в магазине "Аврора", где украл терминал сбора данных марки, стоимостью 19 тысяч 700 гривен, после чего с места происшествия скрылся.

На суде мужчина свою вину признал и признался, что терминал для считывания штрихкодов украл случайно, потому что подумал, что это телефон.

Когда он шел домой с украденным, его остановили сотрудники полиции и изъяли у него похищенное имущество.

Судья принял во внимание, что ранее обвиняемый не был судим и никогда не имел проблем с законом, а также имеет инвалидность, назначил ему наказание в виде 1 года ограничения свободы с отсрочкой исполнения наказания на тот же срок.

Напомним, что в Англии мужчина, порезавший себе руку, когда пытался убить свою жену восьмидюймовым кухонным ножом, получит 17 500 фунтов стерлингов после того, как подал в суд на медучреждение за "преступную халатность" во время лечения его ран.

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