В Иловайске произошли взрывы на железнодорожном узле: кто-то неудачно бросил окурок

В ночь на субботу, 8 октября, в оккупированном Иловайске Донецкой области произошли взрывы на железнодорожном узле. Загорелись цистерты и грузовой склад.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"У оккупантов хорошо пригорело. По меньшей мере, новая проблема с топливом для военной техники оккупантов гарантирована.

Видимо, снова кто-то неудачно бросил окурок", — написал представитель мэрии.

По его словам, местные жители сообщили о взрывах. Кроме того, в течение ночи мощно детонировало.

Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

"Хлопок" у оккупантов

Долгожданный "хлопок" произошел утром 8 октября на Крымском мосту. оккупанты сообщают о пожаре, потому что загорелась цистерна с топливом. Впрочем, некоторых фото видно, что сильно повреждено дорожное полотно.

Кроме того, ночью в оккупированном российскими войсками Мелитополе произошел мощный взрыв. Что именно повлекло за собой "хлопок" для оккупантов — пока не известно.

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