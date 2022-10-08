В Иловайске произошли взрывы на железнодорожном узле: кто-то неудачно бросил окурок

Жители города говорят о ночных взрывах.
В ночь на субботу, 8 октября, в оккупированном Иловайске Донецкой области произошли взрывы на железнодорожном узле. Загорелись цистерты и грузовой склад.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"У оккупантов хорошо пригорело. По меньшей мере, новая проблема с топливом для военной техники оккупантов гарантирована.
Видимо, снова кто-то неудачно бросил окурок", — написал представитель мэрии.
По его словам, местные жители сообщили о взрывах. Кроме того, в течение ночи мощно детонировало.
"Хлопок" у оккупантов
Долгожданный "хлопок" произошел утром 8 октября на Крымском мосту. оккупанты сообщают о пожаре, потому что загорелась цистерна с топливом. Впрочем, некоторых фото видно, что сильно повреждено дорожное полотно.
Кроме того, ночью в оккупированном российскими войсками Мелитополе произошел мощный взрыв. Что именно повлекло за собой "хлопок" для оккупантов — пока не известно.
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