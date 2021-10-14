В Индии вор, который обокрал дом чиновника, оставил владельцу ехидную записку

В Индии вор, который обокрал дом чиновника, оставил владельцу ехидную записку

Вор остался недоволен визитом в дом чиновника.

В Индии вор, который решил обокрасть богатого местного чиновника, остался недовольным. В доме он не нашел даже на то, поэтому оставил владельцу въедливую записку.

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Об этом сообщает East Mojo.

Разочарованный тем, что не смог найти достаточно денег и ценностей в резиденции государственного чиновника в районе Девас Мадхья-Прадеш, грабитель оставил у него дома записку.

"Jab paise nahi they toh lock nahi karna tha collector" (если в доме нет денег, зачем его вообще закрывать на замок)", — говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили, что из дома чиновника вор украл 30 000 рупий наличными (ред. — более 10 000 гривен) и несколько ювелирных изделий.

Сам владелец дома узнал о краже, когда вернулся домой после двухнедельного отсутствия.

Для недовольного послание вор использовал блокнот и ручку чиновника. Сейчас его ищут правоохранители.

Напомним, что киевская полиция задержала 31-летнего жителя Борисполя, который залез в чужой дом через окно, но вынужден был уйти ни с чем, поскольку сработала сигнализация.

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