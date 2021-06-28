В Индийском океане во время пожара на судне погиб 20-летний моряк из Одессы

В Индийском океане во время пожара на судне погиб 20-летний моряк из Одессы

Это был второй рейс парня.

В Индийском океане на судне "Msc Messina" произошел пожар. Во время его тушения погиб украинский моряк.

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Об этом сообщается в телеграмм-канале Одесса INFO.

Отмечается, что корабль под флагом Либерии шел из Шри-Ланки в Сингапур, но на пол пути в машинном отделении произошел пожар. В результате погиб 20-летний моряк родом из Одессы. Это был его 2-й рейс.

Сейчас вся команда остается на борту аварийного судна, пока находится на буксире.

Напомним, что в действительности произошло на борту британского Defender и чего ждать дальше.

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