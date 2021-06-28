В Индийском океане во время пожара на судне погиб 20-летний моряк из Одессы

Это был второй рейс парня.
В Индийском океане на судне "Msc Messina" произошел пожар. Во время его тушения погиб украинский моряк.
Об этом сообщается в телеграмм-канале Одесса INFO.
Отмечается, что корабль под флагом Либерии шел из Шри-Ланки в Сингапур, но на пол пути в машинном отделении произошел пожар. В результате погиб 20-летний моряк родом из Одессы. Это был его 2-й рейс.
Сейчас вся команда остается на борту аварийного судна, пока находится на буксире.
Напомним, что в действительности произошло на борту британского Defender и чего ждать дальше.