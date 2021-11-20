В информации об угрозе вторжении России есть "позитив" — министр обороны Украины

Украина воспринимает информацию о перемещении российских войск спокойно.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина уже 8 лет готова к агрессии РФ, но только теперь опасность привлекла внимание мирового сообщества.

Об этом министр рассказал в интервью "Голосу Украины".

По словам Резникова, данные разведок украинских и западных относительно расположения российских войск совпадают, но оценки могут быть разными.

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"Мы не паникуем, потому что за 8 лет этой войны привыкли к угрозе. Соответственно, мы воспринимаем это спокойнее потому что мы просто уже готовы, а для них это так стало немного неожиданно. Они считают, что данные свидетельствуют о росте рисков и я с ними соглашаюсь, потому что есть признаки эскалации. Для нас важно, что наконец-то они начали бить тревогу публично и благодаря в том числе средствам массовой информации, Washington Post, Politico и другим, это привлекло внимание всего мира", — рассказал глава Минобороны.

Он добавил, что ищет в сложившейся ситуации позитив, ведь "это привлекло внимание цивилизованного мира и сейчас начинается реакция, которая дает нам шанс продемонстрировать агрессору, что цена этой агрессии для него будет непомерной".

Напомним, что Российская Федерация сконцентрировала на границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, о чем на прошлой неделе заявил президент Владимир Зеленский.

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