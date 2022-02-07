В инфотейнмент-шоу "Твій вечір" с Егором Гордеевым обсудят уменьшение карантинных ограничений по всему миру

Сегодня, 7 февраля, в 23:00 на телеканале 1+1 выйдет первый выпуск нового сезона авторского проекта Егора Гордеева "Твій вечір".
В студию приедут:
- Михаил Радуцкий, председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации,
- Павел Климкин, министр иностранных дел 2014-2019,
- Татьяна Мокриди, пиарщица, политтехнолог,
- Ирма Витовская, актриса.
Итак, в студии инфотеймент-шоу поднимут вопрос уменьшения карантинных ограничений. К примеру, Израиль, Франция, Швеция, Дания отменяют маски и обязательное тестирование. Но многие страны, наоборот, лишь увеличивают ограничения. В Австрии на законодательном уровне обязали всех граждан вакцинироваться. Гости в студии обсудят, какой путь выберет Украина?
Гости обсудят недипломатический жаргон и угрозы войной. Следует ли серьезно воспринимать угрозы Лукашенко и как украинцами реагировать на такой информационный штурм извне?
Напомним, в эфире инфотеймент-шоу "Твій вечір" ведущий Егор Гордеев вместе с гостями в студии в непринужденной форме будет обсуждать актуальные события дня, подходящего к концу, под разными углами, учитывая разные взгляды. В каждом эпизоде будут подниматься несколько тем или вопросов общественной, политической, спортивной и культурной жизни. В каждой программе будут участвовать 4 приглашенных гостя – политики, общественные деятели, эксперты в разных отраслях и лидеры мнений, которые помогут рассмотреть события под новым углом.
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Смотрите инфотеймент-шоу "Твій вечір" с понедельника по среду в 23:00 на телеканале 1+1.