В инфотейнмент-шоу "Твій вечір" с Егором Гордеевым обсудят уменьшение карантинных ограничений по всему миру

В инфотейнмент-шоу "Твій вечір" с Егором Гордеевым обсудят уменьшение карантинных ограничений по всему миру

Сегодня, 7 февраля, в 23:00 на телеканале 1+1 выйдет первый выпуск нового сезона авторского проекта Егора Гордеева "Твій вечір".

В студию приедут:

Михаил Радуцкий , председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации,

, председатель по вопросам здоровья нации, Павел Климкин , министр иностранных дел 2014-2019,

, министр иностранных дел 2014-2019, Татьяна Мокриди , пиарщица, политтехнолог,

, пиарщица, политтехнолог, Ирма Витовская, актриса.

Итак, в студии инфотеймент-шоу поднимут вопрос уменьшения карантинных ограничений. К примеру, Израиль, Франция, Швеция, Дания отменяют маски и обязательное тестирование. Но многие страны, наоборот, лишь увеличивают ограничения. В Австрии на законодательном уровне обязали всех граждан вакцинироваться. Гости в студии обсудят, какой путь выберет Украина?

Гости обсудят недипломатический жаргон и угрозы войной. Следует ли серьезно воспринимать угрозы Лукашенко и как украинцами реагировать на такой информационный штурм извне?

пресс-служба канала "1+1"

Напомним, в эфире инфотеймент-шоу "Твій вечір" ведущий Егор Гордеев вместе с гостями в студии в непринужденной форме будет обсуждать актуальные события дня, подходящего к концу, под разными углами, учитывая разные взгляды. В каждом эпизоде ​​будут подниматься несколько тем или вопросов общественной, политической, спортивной и культурной жизни. В каждой программе будут участвовать 4 приглашенных гостя – политики, общественные деятели, эксперты в разных отраслях и лидеры мнений, которые помогут рассмотреть события под новым углом.

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Смотрите инфотеймент-шоу "Твій вечір" с понедельника по среду в 23:00 на телеканале 1+1.