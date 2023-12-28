В интересах не только Украины: Санду объяснила, почему Запад должен помогать противостоять агрессии РФ

Путин не остановится, если победит в Украине, уверена лидер Молдовы.

Страны мероприятия заплатят набитую более высокую цену, если сейчас не помогут Украине остановить агрессию диктатора Путина, поскольку тогда она продолжит нападать на другие страны.

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Об этом заявила президент Молдовы Майя Сандру в интервью румынскому изданию Veridica.

Она отметила, что победа над Россией в интересах не только Украины, но и других стран, которые могут стать следующими в случае победы Путина.

"Если Кремль не остановить, то нам всем придется понести гораздо большие затраты. И в интересах всех, не только в интересах Украины и в интересах Молдовы, чтобы Украина выиграла эту войну, чтобы ей помогли", — сказала она.

Панду отметила, что верит в единство демократического мира и то, что он продолжит свою помощь украинцам. При этом она напомнила, что Молдова также помогает Украине, в частности, обучением саперов, гуманитарной помощью и приемом беженцев.

Напомним, ранее сообщалось, что армия Молдовы начала военные учения вблизи украинской границы и Приднестровья.

Кроме того, мы ранее информировали, что Лавров назвал Молдову "следующей жертвой гибридной войны".

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