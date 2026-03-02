В Иране сделали заявление о переговорах со США

Али Лариджани / © Associated Press

Власти Ирана сделали заявление о возможных переговорах с США. Так, страна не намерена прибегать к ним.

Об этом написал секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в X.

Чиновник отреагировал на публикацию The Wall Street Journal о якобы возобновлении переговоров между Тегераном и Вашингтоном.

«Мы не будем вести переговоры с Соединенными Штатами», — заверил он.

Конфликт на Ближнем Востоке: что известно

В субботу, 28 февраля, Израиль нанес удары по территории Иран. Под удары попали около 30-ти объектов в разных регионах страны. По словам президента США Дональда Трампа, это совместная операция США и Израиля — она направлена на свержение режима, который «угрожает американским военным, базам и союзникам по всему миру».

После этого Иран осуществил ракетный обстрел территории Израиля, назвав это «возмездием». Системы противовоздушной обороны работали над перехватом ракет. В стране подтвердили режим чрезвычайного положения.

В результате опеарции ликвидирована «верхушка» Ирана, в частности, лидер аятолла Али Хаменеи. Известно также о гибели четырех высокопоставленных чиновников и экс-президента страны.

Иран начал наносить удары также по объектам в ОАЭ. В частности, «Шахед» попал в ТЦ Шарджи, также из-за обстрела пылал небоскреб в Дубае. Очевидцы публиковали жуткие последствия атаки. Люди в панике, воздушное пространство закрыто.

В настоящее время подтверждены 11 погибших в Израиле из-за атаки Ирана.