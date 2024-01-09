В Ирландии уменьшат выплаты украинцам беженцам: что известно

Украинским беженцам также будет предоставлен 90 дней бесплатного проживания в государственном жилье.

Ирландия уменьшит выплаты украинским беженцам, которые прибудут в страну. Украинцев будут учить и помогать им найти работу.

Об этом пишет independent.ie.

Страна решила сократить выплаты украинцам, чтобы как-то снизить поток людей из-за кризиса с жильем.

"В дальнейшем новоприбывшие будут получать помощь в размере 38,80 евро в неделю по сравнению с текущей ставкой в 232 евро в неделю. В то же время изменения не коснутся более 100 000 украинцев, прибывших в Ирландию ранее", — говорится в сообщении.

В Ирландии украинцам организуют обучение и поддержку навыков, чтобы помочь найти работу через местные офисы Intreo.

"Новые сокращенные ставки социального обеспечения приведут Ирландию в соответствие с программами поддержки других европейских стран", — заявили в ирландском правительстве.

Кроме того, новоприбывшим украинским беженцам также будет предоставлено 90 дней бесплатного проживания в государственном жилье, а затем они сами будут отвечать за поиск крыши над головой.

Отметим, что с начала войны в Украину в Ирландию прибыли более 102 тысяч украинцев.

Тем временем в Шотландии правительство отказалось выделить 10 миллионов фунтов стерлингов на краткосрочное жилье для беженцев из Украины.

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