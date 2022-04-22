В Ирпене группа Kalush Orchestra под открытым небом спела свои песни под гитару

В Ирпене группа Kalush Orchestra под открытым небом спела свои песни под гитару

Артисты дали импровизированный концерт, чтобы поддержать местных жителей.

Представитель Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение-2022", группа Kalush Orchestra вернулась из европейского тура в рамках музыкального соревнования.

Коллектив проезжал рядом с освобожденным от российских оккупантов Ирпеня, который вынес немало горя от рук российских захватчиков.

Чтобы поддержать людей, ребята во главе с солистом Kalush Orchestra Олегом Псюком, сыграли импровизированный концерт под открытым небом. Это был первый концерт после освобождения города. Коллектив исполнил свои самые известные песни – конкурсную Stefania, "Додому".

Отметим, что международный песенный конкурс "Евровидение-2022" состоится уже в мае в Турине, Италия. Полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а финал – 14 мая. Место проведения – арена PalaOlimpico. Украина выступит в первом полуфинале под номером 6.

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