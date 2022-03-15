В Ирпене продолжаются бои, а ВСУ контролируют 70% города: какая ситуация в Киевской области сейчас

В Ирпене продолжаются бои, а ВСУ контролируют 70% города: какая ситуация в Киевской области сейчас

В Ирпене в Киевской области Вооруженные силы Украины продолжают бои с российскими оккупантами.

В городе Ирпень Киевской области Вооруженные Силы Украины контролируют 70% территории города.

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Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на ГСЧС.

В Ирпене Киевской области ВСУ продолжают бои с российскими оккупантами. Украинские защитники контролируют 70% города.

"В Ирпене – бой. ВСУ контролируют 70 процентов территории города. В Вышгородском районе – передвижение техники врага. В Броварском районе: вражеская техника в населенных пунктах Калитянской, Великодимерской и Калиновской территориальных общин. Периодические бои", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, какова ситуация в регионах Украины на 20-й день войны с российскими оккупантами.