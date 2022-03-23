В Ирпене продолжаются постоянные вражеские обстрелы жилых кварталов: фото

Значительная часть частных домов и многоэтажек повреждена или разрушена.
Сейчас в Ирпене продолжаются постоянные артиллерийские обстрелы врагом жилых кварталов.
Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области Андрей Небытов.
Как отметили в полиции Киевской области, Небытов вернулся из Ирпеня, где проверял условия несения службы полицейскими города. Ситуация в Ирпене напряжена.
Значительная часть частных домов и многоэтажек повреждена или разрушена. В результате боевых действий здание Ирпенского отдела полиции выведено из строя.
"Город остается опасным. Сейчас в Ирпене продолжаются постоянные артиллерийские обстрелы врагом жилых кварталов, но полиция здесь продолжает работать, защищать и спасать людей", — подчеркнул Небытов.
Напомним, Вооруженные силы Украины взяли оккупантов в котел в районе Ирпеня-Бучи-Гостомеля. В Нацгвардии подчеркнули, что у оккупантов нет ресурса для наступления на Киев со стороны Святошинского района, у них есть два варианта – ликвидация или плен.
В Госспецсвязи сообщили, что из-за активных боевых действий без связи остаются Ворзель, Ирпень, Буча, Гостомель.
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