В Ирпене водитель маршрутки отказался везти мать погибшего: подробности скандала

Мэр Ирпеня Александр Маркушин заявил, что уже установили имя водителя, совершившего инцидент.
В Ирпене водитель маршрутки отказался везти мать погибшего военного и обозвал ее нецензурным словом.
Об этом на своей странице в Facebook рассказала дочь женщины Татьяна Горбенко.
Инцидент произошел 29 августа, когда в Украине отмечали День памяти всех защитников и защитниц. Татьяна сообщила, что водитель маршрутки отказался перевозить мать погибшего военного, поскольку уже вез двух пенсионеров. Он также обидел женщину, назвав ее жлобихой, сделал ее фото и пообещал разослать его по всем группам и маршрутам.
Мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что имя водителя уже известно. Оказалось, что женщина, которую он оскорбил, является матерью погибшего военного Андрея Тягноренко, погибшего в декабре 2023 года. Маркушин отметил, что он лично встретился с директором АТП и что водитель после совершенного ушел в отпуск. По его словам, такое поведение недопустимо и будет иметь последствия.
Напомним, во Львове таксист компании Bolt отказался везти ветерана Вооруженных Сил Украины, узнав, что тот передвигается на костылях.
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