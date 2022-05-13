В Ирпене заработал временный приют для горожан, потерявших жилье во время войны

Несмотря на то, что такие приюты для горожан открываются, людей по возможности просят пока не спешить возвращаться в город.

Еще недавно разбитый санаторий "Дубки" в Ирпене сегодня превратился во временное убежище для нуждающихся. В первую очередь людей селят в старые корпуса, разместить можно около 120 человек.

"Мы пытаемся разместить людей, которые у нас проживали в подвалах, которые до сих пор там проживают, ведь их жилье разрушено полностью", — рассказывает советник Ирпенского городского головы Виолетта Дворникова.

В помещении есть общая кухня, волонтеры привозят продукты питания, готовится зона отдыха, даже медпункт оборудовали. А еще есть столовая, куда соцслужбы привозят готовые обеды. Первой жительницей, а вдобавок и комендантом здесь стала госпожа Нина. Женщина жила в Ирпене рядом с военным госпиталем. Частный дом не пережил обстрелы. Она с дочерью осталась на улице. Так что временное убежище стало для них спасительным кругом.

"Я приехала два дня назад, поселиться негде. Спасибо девушкам Виолетте, Юлие Петровне, поселили, накормили, обогрели", — рассказала на камеру Нина Ермакова, первая жительница временного приюта.

Но есть здесь и другой формат жилья – палатки. "На сегодняшний день у нас есть шесть палаток, каждая палатка может разместить 12 человек. Приблизительно это будет 70 человек", — рассказывает Виолетта Дворникова. "Они оснащены обогревателями, LED лампами, то есть они гораздо теплее, чем комнаты в помещении. Но я думаю для тех людей, которые пережили такое тяжелое время, это лучше, чем быть в подвалах. Тем более что это временное жилье".

Сюда планируют селить молодых людей, для кого это станет не местом долгосрочного проживания, а буквально точкой, где можно переночевать после рабочего дня. Хотя условия здесь тоже достойные.

Во время съемки, по меньшей мере, пять человек приходили заселиться во временное убежище. Здесь пытаются помогать всем, но советница городского головы объясняет, в Ирпене столько потерявших жилье людей найти временное убежище для всех практически невозможно, поэтому обращается к тем горожанам, которые еще не вернулись:

"Если у них есть жилье, или сейчас есть друзья, у которых они могут пересидеть немного, товарищи, соседи, пожалуйста оставайтесь там. Потому что на сегодняшний день мы еще не имеем столько баз, которые могли бы предоставить комфортные условия для вашей жизни". Но мы над этим работаем", – говорит Виолетта Дворникова.

Читайте также: