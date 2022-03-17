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В Испании задержали 135-метровую яхту, связываемую с топ-менеджером "Роснефти"

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В Испании задержали 135-метровую яхту, связываемую с топ-менеджером "Роснефти"

Иллюстративное фото: яхта Игоря Сечина Amore Vero / Getty Images

Яхта будет находиться в Испании, пока испанские власти не выяснят, подпадает ли ее владелец под санкции.

Испанские власти вчера, 16 марта, задержали 135-метровую яхту под названием Crescent, которую связывают с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, внесенным в список санкций Евросоюза, США и Великобритании.

Об этом сообщает Reuters.

Яхта ходит под флагом Каймановых островов и прибыла в Испанию из Италии в ноябре 2021 года.

Министерство транспорта Испании подтверждает задержание, но пока устанавливается правообладатель судна. 2 ноября яхта пришвартовалась в средиземноморском портовом городе Таррагона, а 4 марта запросила разрешение на отплытие, но пока его так и не получила.

Власти Испании заявили, что будут удерживать яхту пока не установят ее право собственности и не подпадает ли собственник под санкции Европейского Союза.

Напомним, что в странах Европы уже конфисковали 8 яхт российских олигархов.

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