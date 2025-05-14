В Испании задержали экс-чиновника СНБО Гладковского: что известно

Олег Гладковский / © УНИАН

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Бывший первый заместитель секретаря СНБО, также возглавлявший Межведомственную комиссию по оборонно-промышленным вопросам, задержан в Испании Его разыскивало НАБУ с июня 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ и САП.

По информации журналиста Михаила Ткача, речь идет об Олеге Гладковском.

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Фигуранта обвиняют в схеме закупки грузовиков для армии по завышенным ценам, из-за чего государство потеряло более 17 млн грн. Вместе с ним по делу проходят экс-заместитель министра обороны и руководитель департамента ведомства.

«Сейчас решается вопрос об экстрадиции лица в Украину», — говорится в сообщении.

По сообщению САП, во время досудебного расследования было установлено, что бывший представитель Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) использовал служебное положение для получения незаконной выгоды. Он способствовал интересам ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс», в которой имел личную долю вместе с близкими лицами.

В октябре 2019 года ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью). 2 июля 2021 года обвинительный акт передали в Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Однако в ноябре 2023 года фигурант дела выехал из Украины, что усложнило судебный процесс.

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В апреле 2024 года ВАКС удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и объявил подозреваемого в международный розыск.

Напомним, экс-заместитель Ермака «ухватил» новые подозрения от НАБУ и САП.