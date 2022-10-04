В Испании закрыто дело об экстрадиции прокремлевского блогера Шария

В Испании закрыли дело об экстрадиции блогера Анатолия Шария, поскольку тот больше не находится в стране. Прокремлевский блогер мог перебраться в Италию, о чем сообщила украинская сторона.

Об этом пишет УНИАН.

Издание отмечает, что такая информация поступила от росСМИ, получивших в свое распоряжение решение испанской юридической инстанции. В то же время, доказательств этому, например, фото документа, российские средства массовой информации не предоставили.

"От украинских властей поступило сообщение о возможном пребывании разыскиваемого лица в Италии", — говорится в решении суда, согласно заявлению росСМИ. В связи с этим в Королевстве "прекратили нынешнее судебное разбирательство в отношении Анатолия Шария". Юридическая инстанция также постановила предупредить о закрытии дела Интерпол, МИД и Минюст Испании.

Напомним, недавно Шарий "переобулся" в суде Испании. Во время допроса пропагандист назвал себя "величайшим патриотом Украины", а диктатора Путина — преступником.

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