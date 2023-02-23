В исправительной колонии на Тернопольщине военный ВСУ женился на осужденной (фото)

Военнослужащий взял отпуск и приехал к возлюбленной в колонию, чтобы жениться.

В Збаражской исправительной колонии в Тернопольской области военнослужащий ВСУ женился на осужденной.

Об этом сообщается в соцсети на странице исправительной колонии.

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Находящийся на службе в ВСУ избранник осужденной взял отпуск и приехал к любимой, чтобы жениться. Церемония заключения брака состоялась прямо в колонии.

"Молодожены очень долго ждали этого дня и очень волновались, помешать их счастью не смогли ни война, ни расстояние, ни пребывание в местах несвободы", — говорится в сообщении.

В пенитенциарном учреждении отмечают, что создание новой семьи в условиях лишения свободы оказывает положительное влияние на поведение осужденных, которые становятся более ответственными, дисциплинированными, прилагают еще больше усилий, чтобы быстрее вернуться домой за хорошее поведение.

Ранее сообщалось, что 20-летняя жительница Закарпатья ждет первенца от 60-летнего переселенца из Мариуполя.

Напомним, что беременную доставили в больницу Днепра именно тогда, когда из передовой туда попал ее муж.

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