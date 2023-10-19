В исправительной колонии в Хмельницкой области окрестили осужденных в детском бассейне (фото)

Обряд состоялся "в целях совершенствования методов и инструментов исправления и ресоциализации осужденных".

В Хмельнитчине 18 октября состоялось крещение осужденных, изъявивших к этому желание.

Об этом сообщили на странице Райковецкой исправительной колонии в Facebook, показав фотографии обряда.

В учреждении отметили, что 18 октября пастор церкви Заря Жизни Ростислав Кудин вместе с диаконами провели обряд водного крещения пяти осужденных.

Обряд крещения в исправительной колонии в Хмельницкой области/Facebook

"В рамках реализации Стратегии реформирования пенитенциарной системы на период до 2026 года, с целью усовершенствования методов и инструментов исправления и ресоциализации осужденных в государственном учреждении Райкивецкая исправительная колония (№ 78) проведен обряд крещения желающих осужденных", — говорится в сообщении.

Обряд крещения в исправительной колонии в Хмельницкой области/Facebook

"Взаимодействие учреждения с религиозными организациями дает возможность осужденным в условиях изоляции от общества обратиться к Богу, способствует их перевоспитанию и духовному росту", — отметили в учреждении.

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