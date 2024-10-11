Зачем Россия бьет по гражданским судам в "зерновом коридоре": объяснили в ISW

Россияне наносят удары по гражданским судам, чтобы подтолкнуть Украину к преждевременным переговорам.

Об этом пишет ISW.

Отмечается, что российские войска нанесли удары по трем гражданским судам, стоящим в украинских портах от 5 октября.

Глава Одесской областной военной администрации Украины Олег Кипер 9 октября, заявил, что баллистические ракеты поразили портовую инфраструктуру Одесского района, а впоследствии гражданский контейнеровоз под флагом Панамы.

В РФ пытались оправдать недавние российские удары по гражданским судам, утверждая, что корабли перевозили оружие, но ISW не нашло независимого подтверждения этих утверждений.

"Российские удары по гражданским судам в зерновом коридоре почти наверняка преследуют цель подорвать доверие к способности Украины поддерживать и защищать коридор, повлиять на текущие дискуссии Запада относительно долгосрочной поддержки Западом Украины и негативно повлиять на усилия Украины по экономическому восстановлению на фоне текущей войны ", - пишут в ISW.

Добавим, украинские военные придумали немало "фишек" в противостоянии России на фронте.

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