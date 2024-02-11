В ISW объяснили, что означают последние заявления Кремля по поводу переговоров с Западом

В России заявляют, что "Запад не хочет мира в Украине".

В РФ продолжают обвинять Запад, в том числе Соединенные Штаты, в отсутствии конструктивных мирных переговоров по прекращению войны в Украине.

Об этом говорится в отчете ISW.

Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит никаких признаков желания или политической воли Америки к мирным переговорам с Россией.

В то же время представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сказала, что перспективы диалога между Россией и США полностью зависят от готовности Америки вести переговоры "на основе взаимного уважения". Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин также повторил, что Кремль заявляет, что Запад не хочет мира в Украине и хочет нанести стратегическое поражение России.

"Акцент Пескова и Захаровой на переговорах с Соединенными Штатами является частью постоянных усилий Кремля представить Запад как единственного значимого партнера по переговорам в Украине, чтобы убедить Запад принять тезис Кремля, что у Украины нет независимого агентства, и получить уступки от Запада, которые подрывают украинский суверенитет и территориальную целостность", — говорится в отчете.

Российский президент Владимир Путин во время интервью 8 февраля пытался продолжить методичку Кремля, мол, Россия заинтересована в прекращении войны в Украине путем переговоров, но на протяжении всего интервью продемонстрировал, что это должно происходить на его условиях.

"Путин и другие российские официальные лица неоднократно сигнализировали, а порой и открыто заявляли, что Россия не отказалась от своих максималистских целей в Украине, которые, по мнению ISW, равнозначны полной капитуляции Украины и Запада", — утверждают аналитики.

Напомним, на днях скандальный американский журналист Такер Карлсон все-таки взял интервью у Путина. 5-минутный анонс их разговора поднял на уши людей по всему миру. Но полное интервью точно пошло не по плану, и даже пророссийский журналист едва выдержал Путина. В течение двух часов Карлсон был растерян и не мог перебить диктатора, когда тот откровенно лгал, путал фамилии и рассказывал о теории заговоров.

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