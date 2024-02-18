В ISW рассказали, что именно позволило российским войскам захватить Авдеевку

Повторяющееся временное локализованное и ограниченное российское преимущество в воздухе, вероятно, позволит российским войскам более агрессивно продвигаться вдоль линии фронта.

Похоже, что российские войска временно установили ограниченное и локализованное преимущество в воздухе и смогли предоставить наземным войскам непосредственную поддержку с воздуха в последние дни своей наступательной операции по захвату Авдеевки, вероятно впервые, когда российские силы сделали это в Украине.

Такое мнение высказали аналитики из Института исследования войны.

Представитель украинской бригады, действующей вблизи Авдеевки, 17 февраля заявил, что российские силы выпустили 60 планирующих бомб КАБ по украинским позициям в Авдеевке за минувшие сутки, а действующий в этом районе украинский военный добавил, что российские силы выпустили до 500 планирующих бомб по Авдеевке за последние дни.

Командующий Таврической группой войск ВСУ бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что российские войска 14 февраля нанесли 73 авиаудара на Таврическом направлении, что является рекордным количеством, поскольку российские войска усилили тактический разворот в Авдеевке.

Также связанный с Кремлем один из военных блоггеров 17 февраля заявил, что российские войска за последние 48 часов выпустили 250 планирующих бомб FAB только в одном районе Авдеевки. Российские источники широко объясняли, что использование россиянами планирующих бомб позволило российским войскам преодолеть украинскую оборону в Авдеевке, а некоторые российские источники утверждали, что у российских сил преимущество в воздухе в этом районе.

С начала 2023 года российские вооруженные силы постепенно увеличили использование планирующих бомб, но недавнее массовое применение планирующих бомб в Авдеевке — первый случай, когда российская авиация применила эти бомбы в масштабе для обеспечения непосредственной поддержки из воздуха наступающими пехотным войскам.

Российский инструктор «Шторм-З» утверждал, что российским войскам раньше было тяжело наносить массовые авиаудары в ходе операций ближней авиационной поддержки, и выразил надежду, что операции российской авиации в Авдеевке станут уведомлением об изменении российских операций в других местах вдоль линии фронта.

"Способность России наносить эти массовые удары в течение нескольких дней на наиболее активном участке линии фронта свидетельствует о том, что украинские силы не смогли отказать им в доступе к воздушному пространству вокруг Авдеевки, и российские силы, вероятно, использовали это временное локализованное преимущество в воздухе, чтобы облегчить захват большей части поселения", — пишут аналитики.

"Ограниченные эффективные системы противовоздушной обороны, сокращение запасов зенитно-ракетных комплексов и тянущиеся российские ракетные и беспилотные удары по тыловым населенным пунктам, вероятно, заставят Украину сделать трудный выбор по поводу того, какие участки линии фронта будут охвачены ПВО", — добавляют в ISW.

"Повторяющееся временное локализованное и ограниченное российское преимущество в воздухе, вероятно, позволит российским войскам более агрессивно продвигаться вдоль линии фронта. Распространенное прерванное преимущество в воздухе позволило бы российским силам проводить обычные широкомасштабные авиационные операции и бомбить украинские города". резюмируют в Институте исследования войны.

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Напомним, в России пытаются максимально скрыть потери РФ под Авдеевкой. Кремлевские пропагандисты получили задачу как можно сильнее зачистить информационное пространство от реальных данных.

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