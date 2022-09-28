В ISW рассказали, когда диктатор Путин может объявить об аннексии оккупированных территорий

В так называемых "ЛНР" и "ДНР", а также на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей закончились "референдумы" о присоединении к РФ.

Российские власти заявляют, что каждый псевдореферендум получил от 87 до 99% одобрения жителей Украины. Президент-диктатор Владимир Путин, вероятно, объявит об аннексии оккупированной территории Украины 30 сентября.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Диктатор может заявить о присоединении украинских территорий во время выступления в обеих палатах российского парламента.

" Российские официальные лица заранее определили и фальсифицировали рейтинги одобрения и предполагаемые уровни участия избирателей в фиктивных референдумах, одновременно вынуждая украинских гражданских лиц на оккупированных территориях перформативно голосовать за аннексию Россией ", — говорится в отчете.

Со ссылкой на кремлевское издание аналитики сообщают, что бывший вице-премьер-министр по вопросам обороны Дмитрий Рогозин может стать председателем или уполномоченным президента РФ в новом Крымском федеральном округе, охватывающем незаконно оккупированные Крым, Донецк и Луганск, территории Херсонской и Запорожской областей.

Вместе с тем в ISW отмечают, что а нексия Москвой оккупированных Донецка и Луганска может усилить напряжение в силах " ДНР " и " ЛНР " , которые регулярно бунтуют, когда им предлагают воевать за пределами собственных областей.

Как сообщалось, российские средства массовой пропаганды вечером, 27 сентября, принялись распространять информацию о завершении подсчета "голосов" на оккупационных "референдумах". Оккупанты "нарисовали", что за "присоединение" к ней высказались большинство жителей четырех областей Украины, которых заставили "голосовать" под дулами автоматов.

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