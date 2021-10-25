В Италии муж убил свою молодую жену-украинку и сбежал от ареста: его объявили в розыск

В Италии муж убил свою молодую жену-украинку и сбежал от ареста: его объявили в розыск

Суд признал мужчину виновным в насилии и смерти его жены.

В пятницу, 22 октября, в итальянском городе Форли суд признал виновным в смерти 32-летней украинки Златы Загорюк ее 38-летнего мужа Александра. Но перед арестом осужденный сбежал из Италии, его подали в международный розыск.

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Об этом "Суспильному" рассказала сестра погибшей Лилия Вакарюк.

По данным следствия, уроженку Черновицкой области Злату Загарюк нашли мертвой 7 июля 2019 года в собственном доме в Италии. На теле женщины были раны и кровоподтеки.

По мнению обвинения, причиной смерти стал удар по голове, который украинка получила несколькими днями ранее. В смерти подозревали ее мужа Александра. Впоследствии суд признал его виновным в домашнем насилии и смерти жены и приговорил к 16 годам заключения.

Кроме тюремного срока, мужчиина должен заплатить 100 тысяч евро штрафа ребенку и 60 тысяч евро в пользу матери погибшей.

Но перед арестом мужчина бежал из страны, его подали в международный розыск.

Кроме Александра, приговорили и компаньона его матери. Его обвинили в том, что он помог осужденному сбежать от ареста в Украину.

Итальянские СМИ пишут, что погибшая Злата Загорюк испытывала притеснения от мужа на протяжении многих лет. Однако в полицию она никогда не обращалась, но собирала фотографии побоев, сообщает Forli Today.

По словам знакомых, которые несколько раз просили Злату заявить на мужа, она всегда отвечала, что их ребенок должен расти с отцом.

Женщину нашли мертвой в постели в собственном доме. Когда приехала скорая, врачи спасти ее уже не смогли.

Смертью Златы изрядно прониклись ее соседи. Они даже создали страницу об этом случае в Facebook и с плакатами приходили под стены суда на каждое заседание, в том числе и в пятницу утром, когда объявили приговор злоумышленнику.

Напомним, в польском хостеле умерла 51-летняя украинка. Прокуратура рассматривает различные версии смерти женщины.

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