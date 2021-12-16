В Италии мужчина застрелил украинку, работавшую сиделкой его сестры

Покойная была родом из Львовской области.

В г. Торре-Аннунциата в Италии 81-летний бывший учитель математики застрелил 67-летнюю украинку, которая работала сиделкой его сестры.

Об этом сообщает napoli.repubblica.it.

По данным издания, подозреваемый и жертва часто конфликтовали. 15 декабря в 14:00 мужчина взял пистолет и застрелил украинку. Свидетелем расправы стала сестра убийцы, которая прикована к кровати и ничего не смогла сделать. От полученных травм украинка скончалась на месте трагедии.

81-летний итальянец Пеллегрино Рейбальди, бывший учитель математики, был задержан на месте происшествия. Во время допроса он заявил, что ему показалось, что сиделка плохо работает, а потому и возник конфликт.

Соседи семьи в комментарии изданию ilfattovesuviano.it рассказали, что убийца часто конфликтовал со сиделками его сестры, из-за чего те увольнялись. Подозреваемого местные характеризуют как человека с тяжелым характером.

Как отмечается в "Книге памяти умерших за границей украинцев", покойную звали Мария. Она родом со Львовской области.

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