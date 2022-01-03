В Италии по запросу России арестовали украинского режиссера

Евгений Лавренчук находится под стражей уже полмесяца.

В Италии находится под арестом украинский режиссер Евгений Лавренчук, задержанный там по запросу России еще 17 декабря.

"Генеральное консульство Украины в Неаполе оказывает консульскую помощь украинскому гражданину Евгению Лавренчуку, который 17 декабря был задержан в Италии по запросу Российской Федерации. Суд г. Неаполь избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей на период рассмотрения российского экстрадиционного запроса. При содействии генерального консульства гражданину был предоставлен адвокат, — сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Он добавил, что "в настоящее время консулы и адвокат взаимодействуют с итальянскими правоохранителями для выяснения всех причин задержания Евгения Лавренчука и защиты его законных интересов. 31 декабря нашего гражданина посетил консул. Условия его содержания под стражей приемлемые, состояние здоровья удовлетворительное. Консулы поддерживают связь с администрацией пенитенциарного учреждения и родными и держат дело на особом контроле".

Евгений Лавренчук – театральный режиссер, номинант Шевченковской премии, бывший главный режиссер Одесского театра оперы и балета, ректор "Первой украинской школы театра и кино".

В недавно созданной Фейсбук-группе Free Eugene Lavrenchuk объяснили, почему именно задержали Лавренчука.

"Евгений, находясь на территории России восемь лет назад, якобы совершил уголовное нарушение. В настоящее время итальянская сторона изучает запрос, поданный из России", — написала Марианна Гвидичи-Палий.

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Она отметила, что о деталях дела неизвестно, но Евгений якобы обвиняется в финансовых нарушениях на территории России.

"Семья и близкое окружение Евгения дали разрешение на публичное разглашение дела, понимая, что уголовное дело против него сфабриковано, похоже на политическое преследование, и надеясь на поддержку СМИ и его коллег, которые смогут повлиять на ситуацию и не допустить экстрадиции Евгения Лавренчука в страну-агрессор", — говорится в посте.

Напомним, 8 декабря 2020 года на тогдашнего главного режиссера Одесской оперы Евгения Лавренчука совершили нападение на улице Греческой. Неизвестные мужчины избивали режиссера по лицу и голове. У нападавших был острый предмет, ведь над глазом у Евгения – резаное ранение.

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