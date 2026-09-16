В Италии при загадочных обстоятельствах погиб 35-летний британец: полиция проверяет версию о ритуале

Італія / © pexels.com

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В итальянской Сицилии правоохранители расследуют загадочную смерть 35-летнего гражданина Великобритании. Среди версий следствия возможна связь с так называемыми эзотерическими практиками, однако официального подтверждения этой версии пока нет.

Об этом пишет Lad BIBLE.

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Как сообщают местные СМИ, тело обнаружили около 3:00 13 сентября в районе Пиано Мило вблизи города Каникаттини-Баньи в провинции Сиракузы.

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Погибшим оказался 35-летний Бенджамин Джон Брейтуэйт, уроженец Лидса, графство Западный Йоркшир.

Рядом с телом правоохранители обнаружили веревку. Следователи также проверяют, были ли на теле мужчины травмы или признаки насильственной смерти, в частности, возможны повреждения шеи. Отдельно устанавливается, мог ли погибший находиться под влиянием наркотических веществ или других химикатов.

Расследование проводят карабинеры из Ното под координацией прокуратуры Сиракуз. Пока подозреваемых по делу нет.

Что известно о возможном «ритуале»

Накануне в районе старой фермы стражи порядка обнаружили голову козы, флаконы с веществами и несколько предметов, которые могли иметь отношение к эзотерическим практикам. Также на лужайке нашли палатку, которую, по предварительным данным, могли использовать как место встреч.

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На одной из стенок фермы обнаружили рисунок с возможными эзотерическими символами. В то же время стражи порядка отмечают: этот рисунок находился не вблизи места, где нашли тело, а непосредственного доказательства того, что смерть связана с каким-то ритуалом, пока нет.

Точные обстоятельства гибели Брейтуэйта должны установить следствие. Вскрытие было назначено на 22 сентября.

Мэр Каникаттини-Баньи Паоло Амента выразил соболезнования семье погибшего и отметил, что надеется на скорейшее установление обстоятельств трагедии.

«Всегда жалко, когда обрывается такая молодая жизнь. Надеемся, что расследование поможет выяснить, что произошло», — сказал он.

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В Министерстве иностранных дел Великобритании подтвердили, что поддерживают семью погибшего и контактируют с местными органами власти.

Ранее в Умани во время празднования Рош га-Шана нашли мертвым проживавшего в Лондоне 44-летнего гражданина Великобритании. Тело мужчины обнаружили 12 сентября в лесополосе. По данным полиции Черкасской области, предварительно внешние признаки насильственной смерти не обнаружены. Причину смерти устанавливают правоохранители. Знакомые рассказали, что у мужчины не было постоянного места жительства, мало контактировал с другими людьми и часто приходил к этой лесной полосе помолиться. По данным еврейской общины, он был британским евреем и отцом семерых детей.

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