В Италии скончался 6-летний мальчик, дом которого в Одессе уничтожил российский удар / © Hromadske.ua

Реклама

В итальянском городе Падуя трагически погиб 6-летний Владислав, украинский беженец из Одессы. После смерти он станет донором органов, спасая жизнь других пациентов.

Об этом пишет ANSA.

Несчастный случай произошел, когда мальчик, сидя в детском кресле на велосипеде матери, переходил дорогу по пешеходному переходу. Их сбил автомобиль. Мама выжила, но Владислав получил критические травмы: удар отбросил его на несколько метров, и ребенок сразу потерял сознание.

Реклама

Несмотря на все усилия врачей, медики диагностировали у мальчика смерть мозга. Пока его жизнь поддерживают только аппараты. Врачи ждут приезда старшего брата Владислава из Болгарии, чтобы он мог проститься. После этого ребенка отключат от систем жизнеобеспечения, а его органы пожертвуют нуждающимся.

Владислав, его мама и брат были беженцами: их дом в Одессе был разрушен русским обстрелом. В Италию они приехали меньше месяца назад и жили в центре беженцев. Местная прокуратура начала расследование, чтобы установить все обстоятельства трагедии, просматривая записи с камер видеонаблюдения.

Напомним, в Венгрии в ДТП погибли 27-летняя жительница Закарпатья и ее 3-летняя дочь. В результате полученных травм 27-летняя Диана и ее маленькая дочь Лилен погибли на месте. Женщина утром вела дочь в детский сад. Они не дошли буквально 100 метров до ворот садика, как их сбил автомобиль.

А в провинции Герат на западе Афганистана произошла масштабная авария — в результате столкновения автобуса, мотоцикла и грузовика погибли 79 человек, в том числе 17 детей.