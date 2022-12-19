В Италии трагически погибла 37-летняя украинка: в Сети разыскивают родственников женщины (фото)

В ДТП в Италии погибла 38-летняя украинка Виктория Нетреба.

Об этом пишет Molbuk.ua с cсылкой на сообщение Светланы Филипьюк в Facebook.

Известно, что Виктория Нетреба родом из Черновицкой области. Женщина погибла в ДТП.

Сейчас разыскивают ее родных.

"Кто проживает в Палаццоло (Палаццоло-сулл'Ольо — муниципалитет в Италии, в регионе Ломбардия, провинция Брешия, – ред.), Каприоло (муниципалитет в Италии, в регионе Ломбардия, провинция Брешия – ред.), провинция Брешия – Бергамо. Многие из нас были знакомы с Викторией Нетребой 1984 года рождения. Насколько известно, она — из Черновицкой области. К сожалению, Виктория погибла в ДТП", — сообщила украинка.

Всех, кто знает контакты родных из Украины Виктории Нетребы, просят обращаться по телефону:

POLIZIA LOCALE CAPRIOLO

030 7464 225

CEL : 335 7794 807

Недавние жуткие аварии в Украине

В воскресенье, 18 декабря, в Николаевской области произошло ДТП, в котором погибли пять человек: трое взрослых и двое детей.

В Ровенском районе в результате ДТП погиб 11-летний мальчик.

Еще одно ДТП произошло в Ровенской области. В селе Дубы 24-летняя водительница Jeep Cherokee сбила насмерть 3-летнюю девочку на глазах ее родителей.

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