В Италии украинская молодежь проучила итальянца, который "Zиговал" с российским флагом (видео)

В Италии молодежь из Украины, гулявшая по городу, заметила российский флаг на балконе одного из домов. Молодые люди решили разыскать владельца и заставить его убрать триколор страны-агрессора.

Видео об этом выложил пользователь TikTok pasha_stafff.

Девушка на видео рассказала, что вместе с друзьями гуляла по вечернему Риму и вдруг заметила на балконе одного дома флаг России. Увиденное разозлило молодых людей, поэтому они решили поговорить с владельцем.

"Мы нашли дом, на который вывесили российский флаг. Мы сначала забросали его яйцами, а затем нашли на домофоне русское имя, позвонили и попросили снять флаг. На что они ответили: мы вам открываем дверь, заходите и снимайте", — рассказала девушка.

Оказалось, что флаг вывесили не россияне, а местный итальянец, снимающий здесь жилье. Он открыл дверь в Z-футболке и принялся рассказывать о "8-летней бомбардировке мирного Донбасса".

После беседы с украинцами итальянец таки снял триколор.

Напомним, что голливудская актриса Мила Кунис, родившаяся в Украине, рассказала, как ее 8-летняя дочь узнала свои украинские корни. Девочка спросила, действительно ли ее мама родилась в Украине. Актриса подтвердила это, а когда девочка поняла, что она тоже наполовину украинка, очень этому обрадовалась. Рассказывая эту историю, Мила Кунис расплакалась.

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